Ausblick: Upstart präsentiert Quartalsergebnisse

Upstart lässt sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Upstart die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 0,461 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 31,75 Prozent auf 288,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Upstart noch 219,0 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,67 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -1,440 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,04 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 636,5 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at