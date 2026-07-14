UR-Energy Aktie

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WKN DE: A0HMUF / ISIN: CA91688R1082

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14.07.2026 20:12:35

Why Ur-Energy Stock Popped Today

U-Energy (NYSEMKT: URG) stock jumped 5.1% through 12:25 p.m. ET Tuesday after RBC Capital analyst Andrew Wong initiated coverage of the Littleton, Colo.-based uranium miner with an outperform rating and a $1.75 per share price target.Image source: Getty Images.Wong is optimistic about the resurgence in nuclear power use in the U.S. -- and arguably even more optimistic about the rising need for reliable sources of uranium to fuel it. As a U.S.-based uranium producer, Ur-Energy offers a pure-play opportunity to bet on both.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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