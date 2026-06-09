Uranium Energy Aktie
WKN DE: A0JDRR / ISIN: US9168961038
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09.06.2026 17:54:49
Why Uranium Energy Stock Crashed Today
Uranium Energy (NYSEMKT: UEC) stock tumbled 12.4% through 11:20 a.m. Tuesday, after reporting worse-than-expected losses in its Q3 earnings report.Heading into earnings day, analysts weren't optimistic, forecasting Uranium Energy to lose $0.03 per share. When the news arrived, it turned out the uranium mining stock had lost $0.11 per share instead. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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