USA Rare Eart a Aktie

USA Rare Eart a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A412UH / ISIN: US91733P1075

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30.03.2026 23:44:11

Why USA Rare Earth Stock Crashed Today

After falling more than 5% last week, USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) stock plummeted today, ending the trading session down 7% from Friday's close.In addition to the company's disappointing fourth-quarter 2025 financial results, which were announced this morning before the bell, a firm's less optimistic outlook on the rare-earth stock prompted investors to click the sell button.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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