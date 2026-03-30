USA Rare Eart a Aktie
WKN DE: A412UH / ISIN: US91733P1075
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30.03.2026 23:44:11
Why USA Rare Earth Stock Crashed Today
After falling more than 5% last week, USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) stock plummeted today, ending the trading session down 7% from Friday's close.In addition to the company's disappointing fourth-quarter 2025 financial results, which were announced this morning before the bell, a firm's less optimistic outlook on the rare-earth stock prompted investors to click the sell button.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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22.10.25
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