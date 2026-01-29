Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
|
29.01.2026 18:02:43
Why USA Rare Earth Stock Keeps Going Down
USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) stock soared to close nearly 8% higher on Monday, after the U.S. Department of Commerce announced it will extend a $1.3 billion CHIPS Act loan, and pay $277 million to acquire an equity stake in the miner of rare-earth metals. The stock's gone nowhere but down ever since.Shares of USA Rare Earth tumbled 13% through 11:35 a.m. Thursday, wiping out the last of its gains from the Commerce announcement. The question is: Why?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
