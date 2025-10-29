Varonis Systems Aktie
WKN DE: A1XELT / ISIN: US9222801022
|
29.10.2025 20:40:09
Why Varonis Systems Stock Is Plummeting Today
Varonis Systems (NASDAQ: VRNS) stock is crashing in Wednesday's trading. The data security specialist's share price was down 47.4% as of 3:15 p.m. ET and had been off as much as 48.9% earlier in the session.Varonis released its third-quarter results after the market closed yesterday, reporting mixed results. While the company's Q3 report wasn't terrible, management issued forward guidance that is causing investors to rapidly sell out of the stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Varonis Systems Incmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: Varonis Systems legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Varonis Systems vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
14.07.25
|Erste Schätzungen: Varonis Systems gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Varonis Systems legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)