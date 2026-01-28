Veritone Aktie
WKN DE: A2DR5Y / ISIN: US92347M1009
Why Veritone Stock Was on Fire in 2025
Veritone (NASDAQ: VERI) had a 2025 that might be hard to top in the coming years. Fueled by the hunger many investors have for artificial intelligence (AI) stocks, and quite a few positive developments in its business, the company's shares rocketed almost 42% higher over the year. Here's more about Veritone's 2025 to remember. Veritone has found a potentially very lucrative niche in the AI space; through its technology, anchored by the aiWARE operating system, users can organize even the largest heaps of data, including text, audio, video, and many other types of digital assets. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
