Viavi Solutions Aktie
WKN DE: A14XLZ / ISIN: US9255501051
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01.05.2026 01:32:02
Why Viavi Solutions Stock Triumphed on Thursday
Viavi Solutions (NASDAQ: VIAV) was a quick solution to ailing stock portfolios on Thursday. The tech equipment specialist published its latest quarterly earnings report, which featured not only beats on trailing results but on current-quarter guidance. That led to something of a bull run on the stock, which closed the day more than 15% higher in price.After market close Wednesday, Viavi reported net revenue of just under $407 million for its third quarter of fiscal 2026. That was nearly 43% higher year over year and easily beat the consensus analyst estimate of nearly $394 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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