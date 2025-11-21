VinFast Aktie
WKN DE: A3ESV6 / ISIN: SGXZ55111462
|
21.11.2025 16:32:03
Why VinFast Auto Stock Just Crashed
VinFast Auto (NASDAQ: VFS) stock, the Vietnamese maker of electric cars and bikes, tumbled 12% through 10:15 a.m. ET Friday after missing badly on earnings this morning.Heading into the report, analysts already weren't optimistic, predicting VinFast would lose $0.26 per share in Q3. In fact, VinFast lost $0.41 per share, despite revenue surging 46.8% year over year to $718.6 million. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
