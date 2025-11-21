VinFast Aktie

VinFast für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ESV6 / ISIN: SGXZ55111462

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
21.11.2025 16:32:03

Why VinFast Auto Stock Just Crashed

VinFast Auto (NASDAQ: VFS) stock, the Vietnamese maker of electric cars and bikes, tumbled 12% through 10:15 a.m. ET Friday after missing badly on earnings this morning.Heading into the report, analysts already weren't optimistic, predicting VinFast would lose $0.26 per share in Q3. In fact, VinFast lost $0.41 per share, despite revenue surging 46.8% year over year to $718.6 million. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu VinFastmehr Nachrichten