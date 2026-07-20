Workforce Aktie

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ISIN: ZAE000087847

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20.07.2026 15:39:21

Why Volkswagen's huge workforce became a costly burden

The struggling German carmaker plans to cut up to 100,000 jobs from its 630,000-strong workforce. How did VW's headcount get so bloated, and will the cuts be enough to survive the Chinese EV onslaught?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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