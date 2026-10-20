Why Washington Trust Bancorp Stock Was a Winner Today

Investors clearly expressed their trust in Washington Trust Bancorp (NASDAQ:WASH) on the second trading day of the week. That wasn't hard to do, as the regional bank published quarterly results that beat analyst estimates, especially on the bottom line. Such a performance was rewarded by a more than 4% gain for Washington Trust's stock on Tuesday.

After market close Monday, Washington Trust took the wraps off its third-quarter figures. All told, its revenue was a shade under $65 million for the period, up 15% year over year. Net income under generally accepted accounting principles (GAAP) nearly doubled, to $19.4 million from $10.8 million in the year-ago period. On a non-GAAP (adjusted), per-share basis, the bank netted $2.50 per share, well up from third quarter 2025's $1.88.

Image source: Getty Images.

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