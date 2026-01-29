Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|
29.01.2026 01:28:08
Why Western Digital Stock Soared Today
Western Digital (NASDAQ: WDC) stock was a winner by association on Wednesday, thanks to the latest performance of its long-standing rival. After market hours, its fellow computer storage specialist, Seagate Technology, delivered quarterly results that far exceeded expectations. With that, Western Digital's shares coasted to a nearly 11% gain that day.Seagate published its fiscal second-quarter figures just after market close on Tuesday, with both revenue and headline profitability growing at double-digit percentage rates. Specifically, the top line expanded by almost 22% to over $2.8 billion, while net income in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP) advanced at a very robust 76% to hit $593 million. Both metrics easily topped the consensus analyst estimates. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Western Digital Corp.
|
28.01.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.01.26
|Börse New York: So performt der S&P 500 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
28.01.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
28.01.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
28.01.26
|Ausblick: Western Digital präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.01.26
|S&P 500-Papier Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Western Digital-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.01.26
|Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen S&P 500 mittags steigen (finanzen.at)
|
26.01.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Western Digital Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Western Digital Corp.
|228,40
|-1,89%