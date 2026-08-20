Wolfspeed Aktie
WKN DE: A41JEH / ISIN: US97785W1062
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20.08.2026 18:05:05
Why Wolfspeed Stock Crashed Today
Shares of silicon carbide power module-maker Wolfspeed (NYSE: WOLF) tumbled 15.2% through 11:40 a.m. ET Thursday after missing badly on its earnings report last night.Heading into its fiscal Q4 2026 report, analysts already weren't optimistic, expecting Wolfspeed to lose $0.52 per share on sales of $223.6 million, but the news was actually much worse. Wolfspeed lost $2.26 per share -- four times as bad as expected -- and its sales were only $149.6 million. Image created by JesterAI.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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