Worthington Enterprises Aktie
ISIN: US9818111109
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23.09.2026 21:05:40
Why Worthington Enterprises Stock Is Up Today
Shares of Worthington Enterprises (NYSE: WOR) rose on Wednesday after the industrial manufacturer highlighted its attractive artificial intelligence (AI)-driven growth prospects.
Worthington's net sales climbed 13% year over year to $344 million in its fiscal 2027 first quarter, which ended on Aug. 31.
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