York Space Systems Aktie
WKN DE: A41Y07 / ISIN: US9870841007
|
14.08.2026 18:54:35
Why York Space Systems Stock Crashed Again Friday
York Space Systems (NYSE: YSS) stock, which held a successful IPO back in February, is looking significantly less successful this morning. Shares of the satellite manufacturer crashed 11.2% through 12:35 p.m. ET Friday after missing for the second time in a row on an earnings report.Analysts had forecast York to report $0.12 per share in losses on $93.9 million in sales in Q2. In fact, York reported last night that its losses were $0.31 per share, despite strong sales of $92.6 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu York Space Systems Inc Registered Shs
|
18.03.26
|Ausblick: York Space Systems verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu York Space Systems Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|York Space Systems Inc Registered Shs
|10,93
|-5,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.