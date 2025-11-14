Figma Aktie

14.11.2025 23:15:00

Why You Should Ignore the Stock's Volatility and Buy Figma for the Next Decade of Design

Figma (NYSE: FIG) stock has been on a roller coaster ride since its initial public offering (IPO) at $33 per share on July 31, 2025. The stock soared nearly 3.7 times to close at $122 on Aug. 1, after touching an intraday high of $142.92. However, the stock is down almost 69% from its high and closed at $44.25 (as of Nov. 7).Image source: Getty Images.Shares of Figma jumped by nearly 4.5% on Nov. 6, after the company delivered an impressive performance in the third quarter of fiscal 2025 (announced on Nov. 5). However, the stock has already given up most of the gains amid macroeconomic worries.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
