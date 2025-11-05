Zeta Global a Aktie

Zeta Global a Aktie

WKN DE: A3CR1U / ISIN: US98956A1051

05.11.2025 18:35:58

Why Zeta Global Stock Is Soaring Today

Shares of artificial intelligence (AI)-powered customer data platform and advertising upstart Zeta Global (NYSE: ZETA) are up 14% as of 11 a.m. ET on Wednesday, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.The founder-led company reported earnings Tuesday afternoon and delivered its 17th consecutive quarter of beat-and-raise results.Zeta grew sales and free cash flow (FCF) by 26% and 83% respectively, while its customer count grew by more than 20% as well.Rounding out an excellent third-quarter earnings call, management guided for sales growth of at least 20% in 2026 -- which would be its sixth straight year of achieving this feat.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
