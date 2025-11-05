Zeta Global a Aktie
WKN DE: A3CR1U / ISIN: US98956A1051
|
05.11.2025 18:35:58
Why Zeta Global Stock Is Soaring Today
Shares of artificial intelligence (AI)-powered customer data platform and advertising upstart Zeta Global (NYSE: ZETA) are up 14% as of 11 a.m. ET on Wednesday, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.The founder-led company reported earnings Tuesday afternoon and delivered its 17th consecutive quarter of beat-and-raise results.Zeta grew sales and free cash flow (FCF) by 26% and 83% respectively, while its customer count grew by more than 20% as well.Rounding out an excellent third-quarter earnings call, management guided for sales growth of at least 20% in 2026 -- which would be its sixth straight year of achieving this feat.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zeta Global Holdings Corp Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
03.11.25
|Ausblick: Zeta Global A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Zeta Global A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Zeta Global A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Zeta Global Holdings Corp Registered Shs -A-mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Zeta Global Holdings Corp Registered Shs -A-
|15,60
|6,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Arbeitsmarktdaten: US-Börsen zum Handelsende stärker -- ATX beendet Handel leicht im Minus -- DAX dreht letztlich ins Plus -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Verluste abschütteln. An der Wall Street wurden Gewinne verzeichnet. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.