WKN DE: A3CR1U / ISIN: US98956A1051

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Zeta Global A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zeta Global A wird am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,184 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Zeta Global A noch -0,090 USD je Aktie verloren.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten einen Zuwachs von 22,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 328,1 Millionen USD gegenüber 268,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,659 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,380 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,26 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,01 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
