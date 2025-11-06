Wiener Aktienmarkt vorbörslich erneut leichter erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Donnerstag den Handel erneut im Minusbereich aufnehmen. Bankenindikationen auf den ATX taxierten den Leitindex rund 45 Minuten vor dem Sitzungsauftakt 0,31 Prozent schwächer. An den europäischen Leitbörsen wird ein wenig veränderter Handelsstart signalisiert. Positive Vorgaben hatte die Wall Street am Vorabend geliefert.

Mit einer Zahlenvorlage rückte am heimischen Aktienmarkt Lenzing in den Fokus. Der Faserhersteller hat in den ersten drei Quartalen des Jahres einen Nettoverlust von 105 Mio. Euro geschrieben, nach einem Minus von rund 111 Mio. Euro in der Vergleichsperiode 2024. Der Umsatz stieg leicht um 0,7 Prozent auf 1,97 Mrd. Euro, das Betriebsergebnis (EBIT) wurde fast halbiert auf 20,6 Mio. Euro. Die Analysten der Erste Group bewertete das Zahlenwerk vom Umsatz- bis zum Ergebnisausweis als unter den Erwartungen.

Quartalszahlen präsentierte zudem die Addiko Bank. Die auf das Geschäft in Zentral- und Osteuropa spezialisierte Bank hat in den ersten neun Monaten 2025 einen leicht niedrigeren Gewinn erzielt. Das Ergebnis nach Steuern sank von 37,7 Mio. auf 35,3 Mio. Euro. Positiv hob die Bank das operative Ergebnis im dritten Quartal hervor, das mit 31,2 Mio. Euro einen Höchststand erreicht habe. Hier schreiben die Erste Group-Experten, dass der Nettogewinn über den Marktprognosen ausgefallen ist.

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch mit einer leichteren Tendenz aus dem Handel verabschiedet. Der ATX gab nach den Vortagesverlusten weitere 0,21 Prozent auf 4.784,37 Punkte ab.

Mit einer Zahlenvorlage rückte der Verbund ins Blickfeld der Akteure. Die Titel des Stromversorgers reagierten auf die Ergebnispräsentation mit einem klaren Minus in Höhe von 1,8 Prozent. Der teilstaatliche Stromkonzern hat in den ersten neun Monaten des heurigen Jahres etwas weniger Gewinn verbucht.

AT&S-Papiere fielen in einer schwachen europäischen Branchenstimmung um 5,2 Prozent. Marktbeobachter verwiesen auf Gewinnmitnahmen. Seit dem Jahresauftakt liegen die Aktien beachtliche mehr als 150 Prozent im Plus.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

EVN +2,31% 26,60 Euro Wienerberger +1,98% 25,74 Euro RHI Magnesita +1,72% 23,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

AT&S -5,17% 31,20 Euro AUSTRIACARD -4,45% 4,72 Euro Polytec -3,93% 2,93 Euro

