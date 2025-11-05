ATX

05.11.2025 08:51:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas leichter erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Mittwoch den Handel im Minusbereich aufnehmen. Bankenindikationen auf den ATX taxierten den Leitindex rund 20 Minuten vor Sitzungsauftakt 0,2 Prozent leichter. Auch an den europäischen Leitbörsen sollte es nach klar negativen US-Vorgaben vor allem von der technologielastigen Nasdaq abwärts gehen.

Mit einer Zahlenvorlage rückte am heimischen Aktienmarkt der Verbund ins Blickfeld. Der teilstaatliche Stromkonzern hat in den ersten neun Monaten des heurigen Jahres etwas weniger Gewinn verbucht. Die schlechte Wasserführung und die Verlängerung der Gewinnabschöpfung ließen den Konzerngewinn um 12,6 Prozent auf 1,21 Mrd. Euro sinken. Der Umsatz stieg geringfügig um 0,7 Prozent auf 5,88 Mrd. Euro. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde nach unten korrigiert.

Von Analystenseite meldeten sich die Experten von Deutsche Bank Research und revidierten ihre Kursziele für die Aktien von AT&S und Erste Group nach oben. Für die AT&S-Papiere wurde zudem das Anlagevotum "Hold" bestätigt und für die Erste Group lautet die Empfehlung weiterhin auf "Buy".

Die Wiener Börse hat am Dienstag in einem schwachen Börsenumfeld nachgegeben. Der ATX notierte zum Handelsende 0,96 Prozent schwächer bei 4.794,36 Punkten.

Marktbeobachter sprachen mit Blick auf die trüben internationalen Vorgaben von Gewinnmitnahmen und verwiesen auf Sorgen über hohe Bewertungen, insbesondere im US-Technologiesektor.

AT&S gaben dabei 5,3 Prozent ab und zollten so der starken Rally der Vortage Tribut. Der steirische Leiterplatten- und Substrathersteller hat im ersten Halbjahr operativ zugelegt, während das Nettoergebnis angesichts negativer Währungseffekte und Anlaufkosten für die neuen Werke negativ blieb.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Verbund +0,73% 69,00 Euro Post +0,50% 30,10 Euro EuroTeleSites +0,42% 4,83 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Mayr-Melnhof -7,27% 74,00 Euro AT&S -5,32% 32,90 Euro Frequentis -4,59% 74,80 Euro

ste/lof

ISIN AT0000999982

