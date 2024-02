Wiener Aktienmarkt vorbörslich im Minus erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch den Handel mit leichterer Tendenz aufnehmen. Eine Indikation auf den Leitindex ATX notierte gegen 8.15 Uhr um 0,17 Prozent tiefer. Auch die europäischen Leitbörsen werden zu Handelsbeginn mit leichten Kursrückgängen erwartet. Klar negative Vorgaben hatte die Wall Street am Vorabend geliefert. An den US-Börsen hatten unerwartet hohe Inflationszahlen merklich auf die Stimmung gedrückt.

"Die gestern veröffentlichten Inflationszahlen in den USA haben auf ganzer Linie enttäuscht", formulierten die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Die Zinssenkungshoffnungen in den USA wurden damit enttäuscht.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Zahlenvorlagen Telekom Austria und EuroTeleSites ins Blickfeld der Akteure. Die Telekom Austria hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 ein Nettoergebnis von 646 Mio. erzielt. Das entspricht einem Plus von 1,8 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Der Umsatz kletterte um 4,9 Prozent auf 5,3 Mrd. Euro hoch.

Am Dienstagabend hat auch die erst seit Herbst börsennotierte, aus der A1 Telekom Austria Group herausgelöste, teilstaatliche Sendemastenfirma EuroTeleSites von ihrem Geschäftsgang berichtet. Auf einer Pro-forma-Basis für das Gesamtjahr 2023 gibt es einen Umsatzanstieg von 6 Prozent auf 246 Mio. Euro (2022: 232 Mio. Euro).

Zudem soll der mehrheitlich staatliche Verbund laut Vorstandsbeschluss vom Dienstag heuer eine höhere Dividende ausschütten als im Jahr davor. Für 2023 soll es eine Dividende in Höhe von 3,40 Euro geben, dazu eine Sonderdividende von 0,75 Euro. Für 2022 waren voriges Jahr 2,44 Euro Dividende und 1,16 Euro Sonderdividende ausgeschüttet worden.

Die Wiener Börse hat am Dienstag mit etwas schwächerer Tendenz geschlossen. Der ATX fiel um 0,56 Prozent auf 3.368,35 Einheiten. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich recht dünn.

Abschläge gab es erneut bei den Versorger-Titeln zu verzeichnen. So fielen Verbund deutlich um 3,2 Prozent und führten damit die Verliererliste im prime market an. EVN schwächten sich um 0,9 Prozent ab.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

FACC +5,41% 6,43 Euro Rosenbauer +2,10% 29,20 Euro s Immo +1,09% 14,78 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Verbund -3,17% 62,65 Euro Polytec -3,00% 3,56 Euro RHI Magnesita -2,88% 40,50 Euro

ste/ger

ISIN AT0000999982