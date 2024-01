Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag knapp behauptet in den Handel starten. Eine Indikation auf den Leitindex ATX signalisiert kurz vor Sitzungsbeginn ein kleines Minus von 0,1 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa wird zum Handelsbeginn kaum Bewegung erwartet.

Impulse für den Handel könnten am Donnerstag Verbraucherpreisdaten aus Deutschland liefern. In den USA stehen am Nachmittag Jobdaten des Dienstleisters ADP am Programm. Die ADP-Zahlen gelten als möglicher Hinweis auf den kommenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung.

Am Mittwoch hatte der ATX um 1,01 Prozent schwächer bei 3.377,58 Punkten geschlossen. Gewinne von über 3 Prozent verbuchten Marinomed und AMAG. Stärker unter Druck kamen Lenzing. Die Aktien des Faserherstellers waren mit einem Minus von 5,8 Prozent die Tagesverlierer im prime market.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Marinomed +3,36% 30,80 Euro AMAG +3,31% 28,10 Euro Warimpex +2,00% 0,77 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Lenzing -5,75% 33,60 Euro Pierer Mobility -4,21% 50,00 Euro voestalpine -3,03% 27,54 Euro

mik/mha

ISIN AT0000999982