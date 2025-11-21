Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit deutlichen Abgaben erwartet

Nach der Erholung der Vortage ziehen am Freitag an der Wiener Börse schon wieder dunklere Wolken auf. Bankenindikationen sahen den ATX rund 50 Minuten vor Sitzungsauftakt 1,6 Prozent leichter bei 4.745 Punkten. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Kursverlust von mehr als zwei Prozent an. Deutliche Abgaben deuten sich auch im europäischen Umfeld an.

Am Vorabend hatten insbesondere die US-Techwerte eine dramatische Kehrtwende hingelegt, als die Erleichterung nach guten Nvidia-Zahlen wieder den Sorgen vor überhöhten Bewertungen und hohen KI-Investitionen gewichen war. Darüber hinaus lieferten solide Daten vom Arbeitsmarkt keine neuen Argumente für eine Zinssenkung im Dezember.

Im Blick steht auch weiterhin die Debatte über einen US-Friedensplan, der heikle Zugeständnisse der Ukraine vorsieht. Mehrere Medien veröffentlichten den Entwurf des 28 Punkte umfassenden Abkommens, das einen dauerhaften Waffenstillstand nach mehr als dreieinhalb Jahren Krieg absichern soll. Nach Gesprächen in Kiew müsse an den einzelnen Punkten gearbeitet werden, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Unter den Einzelwerten stehen am Berichtstag einige Analystenstudien im Fokus. Oddo BHF nahm DO&Co mit der Einschätzung "Outperform" und einem Kursziel von 240 Euro auf, während die Erste Group ihre Halteempfehlung für die Aktien der Post zwar bestätigte, aber ihr Kursziel von 33,7 auf 31,0 Euro zurücknahm. Für die UNIQA bekräftigte die Berenberg Kaufempfehlung und Kursziel.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,22 Prozent höher bei 4.819,93 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

FACC +6,84% 9,84 Euro Pierer Mobility +4,06% 15,90 Euro Uniqa +3,65% 13,62 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Schoeller-Bleckmann -6,06% 26,35 Euro UBM Development -1,31% 22,60 Euro CA Immo -1,21% 22,94 Euro

spa/lof

ISIN AT0000999982