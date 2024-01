Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch den Handel mit schwächerer Tendenz aufnehmen. Eine Indikation auf den Leitindex ATX notierte rund eine Dreiviertelstunde vor Sitzungsbeginn mit einem Minus von 0,42 Prozent. Auch die Eröffnung an den europäischen Leitbörsen wird im Minus erwartet. Negative Vorgaben hatte die Wall Street am Vorabend geliefert.

An den US-Börsen hielten sich die Anleger im Vorfeld der am Donnerstag mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen mit Aktienengagements zurück. Datenseitig bleibt es heute ruhig und so gibt es keine Impulse, an den Zinserwartungen nennenswerte Korrekturen vorzunehmen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage noch dünn. Eine Nachricht gab es von Pierer Mobility. Die KTM-Mutter erwartet für 2023 einen Rekordumsatz und einen ebensolchen Absatz, hieß es bei der Präsentation der vorläufigen Bilanzzahlen. Der Umsatz wird zwischen 2,65 und 2,67 Mrd. Euro erwartet, ein Plus von 9 Prozent. Besonders der Fahrradabsatz hat mit einen Zuwachs von 33 Prozent für Freude gesorgt.

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag wenig verändert aus dem Handel verabschiedet. Für den ATX ging es um marginale 0,02 Prozent hinauf auf 3.426,39 Einheiten.

Am heimischen Aktienmarkt waren Nachrichten von Unternehmen Mangelware, allerdings richteten Investoren ihre Blicke auf Analysen. So hat die Erste Group ihr Kursziel für die Papiere des heimischen Energieversorgers EVN von 32,5 auf 34,4 Euro erhöht. Das "Buy"-Votum wurde bestätigt. Die Titel stiegen um 1,92 Prozent auf 29,20 Euro.

Die Deutsche Bank behielt indes ihr Kursziel für die Erste Group von 48,0 Euro je Anteilsschein bei. Auch am "Buy"-Votum wurde nicht gerüttelt. Die Aktie erhöhte sich um 0,42 Prozent auf 38,19 Euro.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Palfinger +2,26% 24,85 Euro Marinomed +2,25% 31,80 Euro Verbund +2,01% 86,45 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Semperit -2,96% 15,10 Euro Pierer Mobility -2,31% 50,80 Euro voestalpine -2,11% 26,90 Euro

ste/ger

ISIN AT0000999982