Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit Verlusten in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen ATX zeigte rund 20 Minuten vor Sitzungsbeginn ein Minus von rund 0,7 Prozent. An anderen Börsen in Europa wird nur wenig Bewegung erwartet. Viele Anleger dürften derzeit die im Wochenverlauf noch anstehenden Quartalsergebnisse und die US-Zinsentscheidung am Mittwoch abwarten.

In Wien stehen nach der Meldung von Quartalszahlen die Aktien der ATX-Schwergewichte Erste Group und OMV im Rampenlicht. Die Erste Group hat im ersten Quartal 2024 bei einem stabilen Geschäft deutlich mehr verdient. Das Nettoergebnis legte um ein knappes Drittel auf 594 Mio. Euro zu, wie die Bank in der Früh mitteilte.

Die OMV hat im 1. Quartal 2024 wegen stark gesunkener Gaspreise, einer geringeren Auslastung der Raffinerien und eines geringen Beitrags aus dem Tankstellengeschäft deutlich weniger verdient als im gleichen Quartal des Vorjahres. Der Umsatz ging um ein Viertel auf 8,17 Mrd. Euro zurück, der Periodenüberschuss vor Sondereffekten brach um ein Drittel auf 696 Mio. Euro ein, wie der Öl- und Gaskonzern mitteilte. Unterm Strich waren die OMV-Zahlen aber über den Erwartungen ausgefallen, schreiben die Analysten der Erste Group in ein ersten Einschätzung.

Am Montag hatte der ATX um 0,45 Prozent höher bei 3.564,38 Punkten geschlossen. Stark nach oben ging es mit Polytec (plus 6,7 Prozent). BAWAG-Aktie gaben nach Zahlen der Bank 2,6 Prozent nach.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Polytec +6,73% 3,49 Euro AT&S +3,14% 21,00 Euro Addiko Bank +2,78% 18,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Zumtobel -2,89% 6,04 Euro BAWAG -2,61% 56,00 Euro Frequentis -2,17% 27,10 Euro

