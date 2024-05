Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel schwächer aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen ATX zeigte rund 40 Minuten vor Sitzungsbeginn ein Minus von 0,77 Prozent. Die europäischen Leitbörsen werden nach der Feiertagspause am Vortag zum Handelsauftakt nur wenig verändert erwartet.

Auf Unternehmensebene rückte am heimischen Aktienmarkt die Raiffeisen Bank International mit einer Zahlenvorlage in den Fokus der Anleger. Zudem werden die Aktien von Schoeller-Bleckmann und der Addiko Bank am Berichtstag ex Dividende gehandelt.

Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat im ersten Quartal 2024 ihr Konzernergebnis auf 664 Mio. Euro um ein Prozent gesteigert. Ohne Beiträge aus Russland und Belarus beträgt das Konzernergebnis 333 Mio. Euro.

Die Wiener Börse hat am Dienstag knapp behauptet geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem kleinen Minus von 0,11 Prozent auf 3.560,42 Punkte.

Im Rampenlicht standen die von der OMV gemeldeten Quartalsergebnisse. Die OMV hat für das erste Quartal zwar deutliche Rückgänge bei Umsatz und den wichtigsten Ergebniskennzahlen gemeldet, die Markterwartungen damit aber übertroffen. Die Aktie legte 2,5 Prozent zu.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

OMV +2,52% 44,68 Euro RHI Magnesita +1,90% 42,80 Euro Kapsch TrafficCom +1,75% 8,14 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Marinomed -4,49% 17,00 Euro Raiffeisen Bank International -3,92% 17,38 Euro Pierer Mobility -3,16% 36,80 Euro

