Wiener Aktienmarkt vorbörslich stabil erwartet

Die Wiener Börse dürfte nach dem verhaltenen Wochenauftakt am Dienstag erneut nur wenig verändert starten. Der ATX wurde rund eine halbe Stunde vor Handelsauftakt mit bei 3.277 Punkten taxiert und damit etwa auf Vortagesniveau.

Auch im europäischen Umfeld deutete sich zuletzt ein verhaltener Handel an. Etwas Unterstützung kommt von den Überseevorgaben, datenseitig stehen am Nachmittag lediglich Zahlen vom US-Immobilienmarkt auf dem Programm.

Unter den heimischen Unternehmen dürfte Marinomed mit Quartalszahlen in den Fokus rücken. Das Pharmaunternehmen hat in den ersten neun Monaten des heurigen Jahres bei stabilem Umsatz eine Ausweitung des negativen Betriebsergebnisses hinnehmen müssen. Die Finanzergebnisse würden im Rahmen der Erwartungen liegen, erklärte Vladimira Urbankova von der Erste Group in einer ersten Einschätzung. Jedoch seien für die Entwicklung der Aktie die Aussichten auf Vertriebspartnerschaften von größerer Bedeutung, so die Analystin weiter. Hier habe das Management nun vorsichtigere Töne angeschlagen.

Am Montag hatte der ATX um 0,08 Prozent höher bei 3.276,96 Punkten geschlossen. Marktbeobachter sprachen von einer Verschnaufpause nach den jüngsten Zugewinnen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Warimpex +6,77% 0,71 Euro CA Immo +3,64% 28,45 Euro AT&S +2,69% 26,76 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Palfinger -2,79% 22,65 Euro RHI Magnesita -2,22% 30,90 Euro Flughafen Wien -2,18% 47,20 Euro

spa/mik

ISIN AT0000999982