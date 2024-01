Wiener Aktienmarkt vorbörslich tiefer erwartet

Nach den Zuwächsen zum Wochenstart dürfte die Wiener Börse am Dienstag mit Verlusten in den Handel starten. Eine Indikation auf den Leitindex ATX sank eine halbe Stunde vor Eröffnung um 0,67 Prozent. Vorgaben aus Asien waren mehrheitlich negativ.

Ein Teil der Anlegeraufmerksamkeit widmet sich am Berichtstag dem ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen in Deutschland. "Die Vorgabe vonseiten der ähnlich konzipierten sentix-Umfrage ist dabei leicht negativ", schrieben die Experten der Helaba. Nach einer Serie von fünf Anstiegen des Saldos sei daher mit einem leichten Rückgang zu rechnen. Einbrechen soll es allerdings nicht, so die Experten weiter.

"Zudem ist die sentix-Indikation für den deutschen Saldo der Lagebeurteilungen leicht im Plus", schrieben die Helaba-Analysten weiter. Sollte sich dies beim ZEW bestätigen, könnten die Zeichen für das ifo-Geschäftsklima in Deutschland auf Stagnation hindeuten. Dieses wird in der kommenden Woche veröffentlicht.

Am Nachmittag wird in der zweiten Tageshälfte der Empire-State-Index aus den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Er sei eine erste wichtige Stimmungsumfrage des Monats Jänner, beziehe sich allerdings anders als die ZEW-Daten ausschließlich auf das Verarbeitende Gewerbe, so die Helaba. Im Dezember war das Industriebarometer der Region New York noch "unerwartet und kräftig" eingebrochen.

Am Montag hatte der ATX um 0,35 Prozent höher bei 3.410,35 Punkten geschlossen. Angesichts eines Feiertages in den Vereinigten Staaten blieben wichtige, impulsgebende Nachrichten in der zweiten Tageshälfte Mangelware. Unter den schwer gewichteten Aktien legten Raiffeisen um 2,78 Prozent zu. Schwach zeigten sich Rosenbauer mit Verlusten von 3,92 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

s Immo +3,62% 14,90 Euro Raiffeisen Bank International +2,78% 19,99 Euro EuroTeleSites +1,50% 4,05 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Rosenbauer -3,92% 29,40 Euro Semperit -2,62% 14,86 Euro EVN -2,29% 27,70 Euro

