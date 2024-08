Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig verändert erwartet

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0066 vom 21.08.2024 muss es im 1. Satz heißen: Mittwoch (nicht: Dienstag) ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Mittwoch wenig verändert aufnehmen. Gegen 8.20 Uhr notierte eine Indikation auf den Leitindex ATX um 0,08 Prozent marginal höher. Wichtige Konjunkturdaten dürften am Berichtstag Mangelware bleiben.

Erst am Abend wird mit dem Sitzungsprotokoll der jüngsten Fed-Zinsentscheidung ein wichtiger Datensatz veröffentlicht, der möglicherweise einen Einfluss auf die Märkte nehmen könnte. "Die Sitzung hatte seinerzeit zu verstärkten Zinssenkungserwartungen beigetragen, weil nicht nur auf Inflationsrisiken verwiesen wurde, sondern auch auf die Risiken für den Arbeitsmarkt", kommentierten im Vorfeld die Experten der Helaba.

Unter den Einzelwerten stehen die Aktien von Kapsch TrafficCom nach Zahlen des Mautsystem-Anbieters im Blick. Im ersten Quartal des schiefen Geschäftsjahrs 2024/25 gab es im Vergleich zur Vorjahresperiode ein Umsatzwachstum von 5,2 Prozent. Der Verlust wurde von 5,9 Mio. auf 9,9 Mio. ausgeweitet. Die Experten der Erste Research erwarten keine größere Marktreaktion.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,75 Prozent schwächer bei 3.638,79 Punkten geschlossen. Zahlen gab es vom Flughafen Wien. Der heimische Airport hat im ersten Halbjahr deutlich mehr Gewinn eingeflogen und damit auch die Konsensschätzungen übertroffen. Für das Gesamtjahr hob das Unternehmen zudem die Passagierprognose an. Die Aktie schloss nach Abstechern in beide Richtungen 0,4 Prozent fester.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

EuroTeleSites +2,42% 4,02 Euro Polytec +1,28% 3,17 Euro RHI Magnesita +1,22% 41,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

FACC -3,39% 7,42 Euro Porr -3,03% 13,44 Euro Addiko Bank -2,50% 19,50 Euro

ISIN AT0000999982