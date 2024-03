Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag gut behauptet

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit gut behaupteter Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.381,19 Punkten nach 3.378,58 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein kleines Plus von 2,61 Punkten bzw. 0,08 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.703,84 Zählern und damit um 0,05 Prozent oder 0,91 Punkte tiefer.

Etwas Unterstützung liefern die guten Vorgaben von der Wall Street. Dort erreichten sowohl die wichtigsten Technologieindizes als auch der marktbreite S&P-500 am Freitag weitere Bestmarken. Die Asien-Märkte fanden heute hingegen keine einheitliche Richtung.

Marktbeobachter rechnen mit einem eher impulsarmen Geschäft Wochenauftakt. Die Meldungslage zu den Unternehmen blieb noch sehr dünn und auch datenseitig finden sich heute keine wichtigen Veröffentlichungen auf der Agenda. Im Verlauf des Vormittags werden Daten zum sentix-Investorenvertrauen veröffentlicht.

Zu den größeren Gewinnern zählten im Frühhandel die Aktien der OMV mit einem Kursanstieg um 1,1 Prozent. Auch Agrana und Strabag konnten sich jeweils um gut ein Prozent verbessern. Pierer Mobility führten die Gewinnerliste im prime market mit plus 1,7 Prozent an.

Noch keine einheitliche Richtung fanden die Bankwerte. Während Raiffeisen leicht um 0,2 Prozent zulegen konnten, schwächten sich Erste Group um 0,2 Prozent ab. BAWAG zeigten sich unverändert zum Vortag.

Verbund-Aktien gewannen 0,7 Prozent auf 67,50 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Titel des Energieversorgers von 80,0 auf 60,0 Euro gesenkt. Das Anlagevotum "Hold" wurde hingegen unverändert beibehalten.

Klar schwächer zeigten sich am Vormittag RHI Magnesita und büßten bei dünnen Umsätzen 5,3 Prozent ein. UBM zeigten sich um 4,7 Prozent im Minus.

ISIN AT0000999982