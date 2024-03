Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag höher

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag mit Kursgewinnen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 10.10 Uhr um 0,37 Prozent auf 3.496,63 Einheiten, der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,53 Prozent auf 1.756,62 Zähler zu. Im Fokus standen am Vormittag Konjunkturdaten.

Österreichs Wirtschaft wächst heuer aufgrund der schwächelnden Bauwirtschaft und Industrie deutlich weniger als erwartet. Die Institute Wifo und IHS rechnen in ihrer am Freitag vorgestellten Prognose für 2024 mit einem realen Wirtschaftswachstum von nur mehr 0,2 bzw. 0,5 Prozent. Im Dezember hatten sie noch ein Plus von 0,9 bzw. 0,8 Prozent vorausgesagt.

Auch aus Deutschland kamen wichtige Konjunkturdaten, dort hat sich die Wirtschaftsstimmung im März aufgehellt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Vergleich zum Vormonat um 2,1 Punkte auf 87,8 Zähler. Analysten hatten nur einen Zuwachs auf 86,0 Punkte erwartet.

Unter den Einzelwerten gab es Neuigkeiten von Austriacard Holdings. Das Unternehmen hat seinen Gewinn im vergangenen Jahr deutlich erhöht. Er stieg von 5,3 Mio. auf 17 Mio. Euro. Der Umsatz kletterte demnach von 310,3 Mio. auf 351,3 Mio. Euro. Der Hauptversammlung will der Vorstand eine Dividende von 0,10 Euro je Aktie vorschlagen. Die Aktien kletterten in Reaktion um 2,5 Prozent.

Lenzing-Papiere zogen um 2,8 Prozent auf 30,95 Euro an. Die Analysten von Deutsche Bank Research haben das Kursziel für die Titel von 37,0 auf 35,0 Euro gesenkt, die Anlageempfehlung "Hold" wurde bestätigt.

Daneben zeigten sich die Index-Schwergewichte Wienerberger (plus 2,1 Prozent) und Verbund (plus 2,4 Prozent) sehr fest. Auch Ölwerte gewannen dazu. OMV verbesserten sich um 0,5 Prozent, Schoeller-Bleckmann verbuchten ein Plus von 1 Prozent.

Abwärts ging es für einige Bankwerte: Addiko Bank büßten 1,6 Prozent ein, bei Raiffeisen Bank International gab es ein Minus von 1 Prozent zu sehen und Erste Group ermäßigten sich um 0,6 Prozent.

