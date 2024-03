Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag im Plus

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag mit leichten Kursgewinnen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX rutschte zwar unmittelbar zu Sitzungsbeginn ins Minus, drehte das Vorzeichen aber rasch um und kletterte bis 9.55 Uhr um 0,16 Prozent auf 3.399,87 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,13 Prozent auf 1.709,31 Zähler.

Am Vortag hatten US-Preisdaten und robuste Zahlen vom Arbeitsmarkt die Zinssenkungshoffnungen etwas gedämpft und international für eingetrübte Börsenstimmung gesorgt. Auch zum Wochenausklang könnten US-Konjunkturdaten wieder Impulse liefern.

Am Freitagnachmittag werden erste US-Stimmungsindikatoren für März veröffentlicht, nämlich der Empire State Index, die Industrie-Umfrage in der Fed-Region New York, sowie das Michigan Sentiment, die Verbraucherumfrage der Universität Michigan. Außerdem stehen Zahlen zur US-Industrieproduktion für Februar im Kalender.

Daneben könnte es am heutigen großen Verfallstag, an dem Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen auslaufen, zu größeren Schwankungen an den Märkten kommen.

Unter den Wiener Einzelwerten steht vor dem Wochenende Lenzing im Fokus. Der Faserhersteller hat für 2023 einen Nettoverlust von 593 Mio. Euro gemeldet und schreibt aufgrund von veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen den Wert von fünf Produktionswerken um 465 Mio. Euro ab, wurde vorbörslich bekannt. Die Aktien reagierten auf die Zahlen mit einem Kursverlust von beinahe 7 Prozent.

Ebenfalls im Minus lagen Rosenbauer, die um 1,8 Prozent nachgaben sowie Euro TeleSites, die sich um 1,7 Prozent verringerten. Im Plus zeigten sich einige Immo-Werte. UBM kletterten um 1,4 Prozent, bei s Immo ging es um 0,8 Prozent nach oben. Auch die schwer gewichteten Bankaktien zeigten sich überwiegend im Plus. Raiffeisen Bank International gewannen 0,9 Prozent, Erste Group stiegen 0,4 Prozent.

ISIN AT0000999982