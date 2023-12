Wiener Börse (Eröffnung) - ATX behauptet, Warten auf US-Daten

Die Wiener Börse ist am Freitag gut behauptet in den Vormittag gestartet. Der ATX lag knapp nach 10 Uhr mit einem Plus von 0,05 Prozent bei 3.291,81 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime befestigte sich um 0,10 Prozent auf 1.651,30 Zähler. Auch andere Börsen in Europa zeigten sich im Frühhandel nur wenig bewegt. Viele Anleger dürften derzeit den am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht für November abwarten.

Gut gesucht waren im Frühhandel OMV-Aktien und legten 1,0 Prozent zu. Auch an anderen Handelsplätzen fanden sich Ölwerte am Vormittag unter den Gewinnern. Die Rohölpreise haben sich am Freitag deutlich von ihren kräftigen Verlusten der vergangenen Tage erholt.

Andritz-Aktien legten nach einer Empfehlung 0,9 Prozent auf 51,65 Euro zu. Die Analysten von JPMorgan haben die Titel des Anlagenbauers auf ihre "Positive Catalyst Watch"-Liste gesetzt. Sie stufen die Aktie mit "overweight" ein und errechnen ein Kursziel von 70 Euro. Andritz ist mit seinem "grünen Portfolio" gut für die Energiewende aufgestellt, so die Experten.

Insgesamt hielten sich die meisten Kursbewegungen im heutigen Feiertagshandel in engen Bandbreiten. Auch wichtige Unternehmensnachrichten lagen nicht vor. Die größten Gewinner im prime market waren S Immo mit einem Plus von 2,4 Prozent. Die größten Verlierer waren Warimpex mit einem Minus von 2,2 Prozent. Sehr schwach zeigten sich auch Pierer Mobility und setzten mit einem Minus von 1,9 Prozent ihre jüngste Korrektur fort.

Impulse für den Aktienhandel könnte jetzt der um 14.30 Uhr anstehende Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für November bringen. Von den Daten werden mögliche Hinweise auf die künftigen Schritte der US-Notenbank Fed erhofft. "Die Marktteilnehmer setzen weiterhin auf baldige Zinssenkungen sowohl der US-Notenbank als auch der Europäischen Zentralbank. Somit werden die heutigen Arbeitsmarktzahlen zum Lackmustest der Zinssenkungserwartungen", schreiben die Analysten der Helaba.

