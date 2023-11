Wiener Börse (Eröffnung) - ATX mit minus 0,02 Prozent kaum verändert

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag im frühen Handel erneut kaum verändert präsentiert. Der ATX gab rund eine Stunde nach Handelsauftakt sehr magere 0,02 Prozent nach auf 3.252,21 Punkte. Bereits zur Wochenmitte hatte der heimische Leitindex prozentuell unverändert geschlossen.

Auch an den europäischen Leitbörsen gab es noch keine klaren Richtungstrend zu sehen. Der "Thanksgiving"-Feiertag in den USA könnte auch in Europa den Aktienhandel lähmen.

Mit Zahlenvorlagen rückten am heimischen Aktienmarkt Porr, UBM und UNIQA in den Fokus der Anleger. Der Versicherer UNIQA hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 mehr Einnahmen und einen höheren Gewinn erzielt. Ein solides Wachstum im Segment Schaden/Unfall und im Bereich Krankenversicherung sorgten für ein Plus bei den verrechneten Prämien von 9,4 Prozent auf 5,46 Mrd. Euro. Die UNIQA-Papiere reagierten mit minus 0,9 Prozent. Die UNIQA-Zahlen lagen im Rahmen der Erwartungen der Erste Group.

Der Wiener Immobilienentwickler UBM Development ist in den ersten 9 Monaten des heurigen Jahres ins Minus gerutscht. Das Vorsteuerergebnis (EBT) sank von plus 16,6 auf minus 17,4 Mio. Euro. Das Periodenergebnis gab im Jahresvergleich von plus 14,3 auf minus 15 Mio. Euro nach. Der Umsatz sank von 115,4 auf 62,9 Mio. Euro. Die UBM-Aktie fiel um ein Prozent. Das vorgelegte Zahlenwerk wurde von der Erste Group als neutral eingestuft.

Der Baukonzern Porr steigerte den Periodengewinn heuer in den ersten drei Quartalen um 14,5 Prozent auf 49,7 Mio. Euro. Die Produktionsleistung wurde in diesem Zeitraum um 6,1 Prozent auf 4,8 Mrd. Euro gesteigert. Die Porr-Titel gaben leicht um 0,2 Prozent nach. Hier bewerteten die Analysten der Erste Group das operative Ergebnisse im abgelaufenen Jahresviertel als besser als erwartet.

Die Erste Group kürzte zudem ihr Kursziel für die Wienerberger-Aktie von 34,5 auf 30,0 Euro. Das Anlagevotum "Accumulate" für die Papiere des Ziegelherstellers wurde gleichzeitig bekräftigt. Die Wienerberger-Anteilsscheine legten um 0,9 Prozent auf 25,92 Euro zu.

ste/mik

ISIN AT0000999982