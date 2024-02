Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert 0,55 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit moderaten Abgaben aufgenommen. Der ATX verlor um 10.15 Uhr 0,55 Prozent auf 3.394,57 Einheiten. Der ATX Prime sank um 0,50 Prozent auf 1.709,67 Punkte. Positive Vorgaben aus den USA konnten hierzulande nicht stützen.

An der Wall Street wurden am Vorabend neue Rekorde verzeichnet. So schloss der Dow Jones erstmals über der Marke von 39.000 Einheiten, wobei vor allem die starken Zahlen des Chip- und KI-Konzerns Nvidia Rückenwind gebracht hatten.

Im konjunkturellen Fokus stand das zuletzt veröffentlichte Ifo-Geschäftsklima aus Deutschland. Dieses fiel für Februar mit 85,5 Punkten den Expertenerwartungen entsprechend aus. Der Ifo-Index für die Geschäftslage erreichte 86,9 Zähler und lag damit geringfügig über den Prognosen.

Impulsgebende Unternehmensnachrichten blieben indes Mangelware. Unter den schwer gewichteten Titeln im ATX sackten die Aktien der OMV um 1,54 Prozent ab. Wienerberger verloren 1,25 Prozent und Verbund 1,03 Prozent.

Dagegen bewegten sich die Wertpapiere der drei wichtigsten heimischen Geldhäuser Erste Group, Raiffeisen und BAWAG kaum von der Stelle.

