Wiener Börse-Handel: ATX Prime zum Start im Aufwind

Um 09:12 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,79 Prozent höher bei 1 799,50 Punkten. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,046 Prozent fester bei 1 786,22 Punkten, nach 1 785,39 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 1 799,65 Punkte, das Tagestief hingegen 1 786,15 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0,614 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 784,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 813,38 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 11.09.2023, den Wert von 1 592,83 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,99 Prozent aufwärts. 1 889,08 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 1 664,49 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell STRABAG SE (+ 1,88 Prozent auf 37,90 EUR), Wienerberger (+ 1,32 Prozent auf 29,20 EUR), Erste Group Bank (+ 1,20 Prozent auf 48,05 EUR), Verbund (+ 1,18 Prozent auf 76,90 EUR) und voestalpine (+ 1,18 Prozent auf 20,56 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Semperit (-1,29 Prozent auf 12,20 EUR), DO (-1,11 Prozent auf 143,00 EUR), Rosenbauer (-1,10 Prozent auf 36,10 EUR), Polytec (-0,66 Prozent auf 3,00 EUR) und UNIQA Insurance (-0,26 Prozent auf 7,56 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Polytec-Aktie. 172 200 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime mit 26,838 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,58 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

