Nach Durchsicht der Ergebnisse zum Auftaktquartal 2020 haben die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) ihr Kursziel für die Aktien des oberösterreichischen Feuerwehrausrüsters Rosenbauer von 44,00 auf 37,50 Euro gesenkt. Die Anlageempfehlung "Hold" wurde bestätigt.

Rosenbauer sei gut in das Geschäftsjahr 2020 gestartet, das Auftaktquartal habe ihre Erwartungen übertroffen, so der RCB-Analyst Markus Remis in seiner aktuellen Studie. Dennoch haben die Experten angesichts der Coronakrise ihre Prognosen für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 gesenkt. Die Umsatzerwartungen wurden um rund 5 bis 6 Prozent und die Ergebnisschätzungen (EBIT) um rund 20 bis 21 Prozent gekappt.

Am Mittwochnachmittag notierte die Rosenbauer-Aktie an der Wiener Börse mit einem Minus von 3,49 Prozent bei 33,20 Euro.

