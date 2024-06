Wiener Börse-Handel: Börsianer lassen ATX mittags steigen

Am fünften Tag der Woche wagen sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Am Freitag geht es im ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,27 Prozent auf 3 610,84 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 116,846 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,027 Prozent auf 3 602,15 Punkte an der Kurstafel, nach 3 601,18 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 600,89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 618,83 Einheiten.

ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,549 Prozent nach oben. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 28.05.2024, bei 3 710,04 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 28.03.2024, den Stand von 3 535,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.06.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 097,95 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,83 Prozent. Bei 3 777,78 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 3 305,62 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit IMMOFINANZ (+ 3,38 Prozent auf 24,45 EUR), CA Immobilien (+ 1,57 Prozent auf 29,70 EUR), Raiffeisen (+ 1,42 Prozent auf 16,40 EUR), Vienna Insurance (+ 1,34 Prozent auf 30,20 EUR) und EVN (+ 1,02 Prozent auf 29,65 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Verbund (-1,74 Prozent auf 73,55 EUR), Lenzing (-1,73 Prozent auf 34,00 EUR), AT S (AT&S) (-1,46 Prozent auf 21,62 EUR), DO (-1,07 Prozent auf 166,40 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,53 Prozent auf 113,60 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die IMMOFINANZ-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1 654 127 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 26,473 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,99 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,58 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at