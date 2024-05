Wiener Börse (Mittag) - ATX gewinnt 0,34 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Dienstagmittag gestützt auf eine positive Stimmung an den europäischen Leitbörsen ebenfalls mit Kurszuwächsen präsentiert. Der ATX verbesserte sich bis 12 Uhr um 0,34 Prozent auf 3.626,90 Punkte. Unterstützend wurden international die Vorgaben von den US-Börsen gewertet, während die Dividendenabschläge beim Verbund und CA Immo auf den heimischen Leitindex drücken.

An der Wall Street ging es am Vorabend vor allem mit den Technologiewerten aufgrund von Hoffnungen auf näher rückende Leitzinssenkungen durch die Fed klar nach oben. Eine Zinssenkung der US-Notenbank im September ist wieder zu einem großen Teil eskomptiert, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar.

Im ATX werden die Papiere von Verbund und CA Immo ex Dividende gehandelt und verloren dementsprechend 5,9 Prozent oder 4,40 Euro bzw. 2,2 Prozent (0,68 Euro). Ausgeschüttet wurden beim Stromversorger 4,15 Euro je Aktie und beim Immobilienunternehmen 0,80 Euro pro Titel. Bereinigt um die Dividendenzahlungen würden die Papiere nur leicht im Minus bzw. sogar im Plus notieren.

Außerhalb des ATX sank die Porr-Aktie ex Dividende 1,5 Prozent bzw. 0,22 Euro. Hier beträgt die Dividende je Anteilsschein 0,75 Euro und die Aktie des Baukonzerns zeigte sich damit bereinigt sogar klar im Plus.

Am morgigen Mittwoch nimmt die laufende Berichtssaison mit Ergebnisveröffentlichungen von Addiko Bank, Lenzing, Verbund, Post und FACC wieder merklich an Fahrt auf. Im Vorfeld notierte die Addiko-Aktie mit einem Aufschlag von 1,7 Prozent. Beim Faserhersteller Lenzing gab es ein Plus von 1,1 Prozent zu sehen. Die Post-Titel legten leicht um 0,2 Prozent zu und die Papiere des Luftfahrtzulieferers FACC tendierten mit minus 0,5 Prozent.

voestalpine gewannen nach einem Zukauf 0,9 Prozent. Die voestalpine Böhler Welding mit einem Werk in Kapfenberg übernimmt einen Mehrheitsanteil am Schweißdrahthersteller ITALFIL S.p.A. Das italienische Unternehmen beschäftigt aktuell 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von 43 Mio. Euro. Über finanzielle Details zum Zukauf wurden keine Angaben gemacht.

Im Technologiebereich steigerten sich AT&S um 2,3 Prozent. Eine auffällige Kursbewegung absolvierte die Aktie von RHI Magnesita, allerdings bei dünnen Handelsumsätzen, mit plus 4,8 Prozent.

