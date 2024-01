Wiener Börse (Mittag) - ATX gibt 0,1 Prozent ab

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag zu Mittag wenig verändert gezeigt. Nach einem positiven Handelsauftakt am ersten Börsentag des Jahres war die Stimmung zuletzt verhalten.

Der ATX notierte gegen 12 Uhr mit minus 0,10 Prozent bei 3.431,64 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 0,03 Prozent auf 1.724,14 Stellen hinauf.

Auch das europäische Börsenumfeld war zuletzt uneinheitlich. Wichtige Datenpunkte stehen am Nachmittag auf dem Kalender. So wird in den USA der Einkaufsmanagerindex der Industrie herausgegeben. Erwartet wird für Dezember ein Rückgang zum Vormonat.

Mit Blick auf die wichtigsten Aktien im prime market Segment legten Polytec um über fünf Prozent zu. Auch Pierer Mobility konnten Zuwächse in diesem Ausmaß verbuchen. Dagegen verbilligten sich die Anteile des Flughafen Wiens um 1,1 Prozent.

SBO gaben nach anfänglichen Gewinnen zuletzt um 0,6 Prozent nach. Beim heimischen Öl- und Gasfeldausrüster hat der bisherige Finanzvorstand Klaus Mader (53) mit 1. Jänner 2024 den Vorsitz im Vorstand übernommen, nachdem Gerald Grohmann (70) nach 22 Jahren an der Spitze des Unternehmens seinen Vertrag nicht mehr verlängert hat.

sto/spa

ISIN AT0000999982