Wiener Börse (Mittag) - ATX mit leichten Verlusten

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag zu Mittag mit leichten Verlusten gezeigt. Vor dem Hintergrund einer schwachen europäischen Stimmung konnte der ATX bis 12 Uhr allerdings mit minus 0,15 Prozent auf 3.613,27 Einheiten einen im Vergleich geringeren Verlust als seine Pendants einfahren.

Europaweit dürften zudem gesenkte Jahresziele bei Airbus auf den wichtigsten Aktienindizes lasten. Der bereinigte Gewinn je Aktie dürfte im laufenden Jahr nun nur noch bei etwa 5,5 Mrd. Euro liegen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Zuvor hatte das Ziel bei 6,5 bis 7,0 Mrd. Euro gelegen.

Mit Fokus auf die Einzelwerte konnten die Abgaben in Airbus die Aktien des Luftfahrtzulieferers FACC weiterhin nicht belasten. Sie stiegen um 0,7 Prozent.

Den Blick auf die Branchen gerichtet steigerten sich OMV angesichts einer positiven Sektorstimmung um 2,1 Prozent. SBO konnten sich diesem Trend weiterhin nicht anschließen und waren mit minus 1,5 Prozent klar schwächer.

Tech-Abgaben in den USA machten indes den Anteilen von AT&S zu schaffen. Sie verbilligten sich um 1,6 Prozent. Auch Banken kamen etwas unter Druck. So verloren Erste Group und BAWAG jeweils 0,6 bzw. 0,8 Prozent. Raiffeisen stiegen indes um geringe 0,1 Prozent.

Im Datenfokus liegt das am Nachmittag in den Vereinigten Staaten zur Veröffentlichung anstehende US-Verbrauchervertrauen. "Alles in allem rechnen wir mit einer leicht eingetrübten Konsumlaune, sodass es heute wohl keinen Impuls zum Reduzieren der Zinssenkungserwartungen geben wird", kommentierten die Experten der Helaba.

ISIN AT0000999982