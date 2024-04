Wiener Börse (Mittag) - ATX steht 0,2 Prozent im Plus

Die Wiener Börse hat sich am Montag zu Mittag mit geringen Aufschlägen gezeigt. Nach einer Schwächephase im Vormittagsverlauf stand der ATX gegen 12.10 Uhr 0,19 Prozent höher bei 3.543,90 Punkten. Der ATX Prime gewann 0,14 Prozent auf 1.773,97 Zähler. Auch im europäischen Umfeld überwogen die positiven Vorzeichen.

"Nachdem es am Wochenende im Nahen Osten ruhig geblieben ist, setzen die Anleger darauf, dass es auch in den kommenden Tagen zu keiner weiteren Eskalation in der Region kommt", kommentierte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Dennoch bleibe Wachsamkeit das Gebot der Stunde, schreiben die Marktbeobachter der Helaba in ihrem Tagesausblick. Zwar habe sich die Eskalationsspirale im Nahen Osten nach dem Angriff von Israel auf den Iran am Freitag nicht weiter gedreht, das Schlagzeilenrisiko bleibe jedoch hoch. Dies könne jederzeit zu einem Anstieg der Risikoaversion führen.

Datenseitig richte sich der Fokus zunächst auf Stimmungsindikatoren. Zum Wochenauftakt steht das EWU-Verbrauchervertrauen der Europäischen Kommission auf der Agenda. In den kommenden Tagen folgen Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone sowie das ifo-Geschäftsklima für Deutschland.

Mit Blick auf die heimischen Werte blieb die Meldungslage dünn. Gesucht waren am Vormittag AT&S, die Aktien des Leiterplattenherstellers kletterten fünf Prozent hoch. Lenzing erholten sich mit plus 4,9 Prozent. Mayr-Melnhof gewannen im Vorfeld der Quartalszahlen 0,2 Prozent.

Uneinheitlich tendierten zum Wochenauftakt die heimischen Bankenwerte. RBI und Erste Group stiegen bis zu ein Prozent. Anteilsscheine der Addiko Bank kamen um 1,1 Prozent zurück. Unter den ATX-Schwergewichten notierten Andritz und OMV wenig verändert, Anteile am Verbund büßten jedoch ein Prozent ein.

spa/mha

ISIN AT0000999982