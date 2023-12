Wiener Börse nach US-Arbeitsmarktbericht leicht im Plus

Die Wiener Börse hat sich am Freitag knapp nach der Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktberichts kaum bewegt gezeigt. Der ATX hielt gegen 15 Uhr mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 3.312,17 Punkten. Auch an anderen Börsen fiel die Reaktion verhalten aus. Die Daten waren insgesamt besser als erwartet ausgefallen und lassen die erhofften Zinssenkungen damit weniger wahrscheinlich scheinen.

mik

ISIN AT0000999982