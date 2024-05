Wiener Börse (Nachmittag) - ATX legt leicht um 0,22 Prozent zu

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, am Nachmittag weiterhin mit freundlicher Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.622,73 Punkten errechnet, das ist ein kleines Plus von 0,22 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem Anstieg um 0,26 Prozent auf 1.814,54 Zähler.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich mit Gewinnen. Unterstützung lieferten die US-Börsen, die am Vortag weiter von Zinshoffnungen profitiert hatten. Nach den etwas eingetrübten US-Arbeitsmarktdaten am Freitag geht die Mehrzahl der Anleger nun von einer ersten Zinssenkung der US-Notenbank im September aus.

Auch auf positive Konjunktursignale wurde verwiesen. So haben die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone im März etwas stärker als erwartet zugelegt.

In einem freundlichen europäischen Bank-Sektor zeigten sich auch die heimischen Branchenvertreter im grünen Bereich. So zogen Raiffeisen um 2,4 Prozent an und Erste Group legten um 0,9 Prozent zu. BAWAG notierten um 0,4 Prozent befestigt.

Unter den weiteren Indexschwergewichten konnten sich OMV um 1,8 Prozent steigern. voestalpine verloren hingegen 1,3 Prozent. Die voestalpine Böhler Welding mit einem Werk in Kapfenberg übernimmt einen Mehrheitsanteil am Schweißdrahthersteller ITALFIL S.p.A. Das italienische Unternehmen beschäftigt aktuell 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von 43 Mio. Euro. Über finanzielle Details zum Zukauf wurden keine Angaben gemacht.

Am unteren Ende des Kurszettels fanden sich Verbund mit minus 5,3 Prozent. Die Aktien des Versorgers werden heute allerdings so wie auch jene der CA Immo und von Porr ex-Dividende gehandelt. CA Immo-Papiere notierten 2,2 Prozent tiefer und Porr zeigten sich 2,5 Prozent im Minus.

Am morgigen Mittwoch nimmt die laufende Berichtssaison mit Ergebnisveröffentlichungen von Addiko Bank, Lenzing, Verbund, Post und FACC wieder merklich an Fahrt auf. Im Vorfeld notierte die Addiko-Aktie mit einem Aufschlag von 1,7 Prozent. Die Post-Titel legten leicht um 0,3 Prozent zu. Aktien des Faserherstellers Lenzing sowie des Luftfahrtzulieferers FACC zeigten sich unverändert.

ger/szk

ISIN AT0000999982