Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit plus 0,25 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag mit Zuwächsen präsentiert. Für den ATX ging es kurz nach 14.30 Uhr um 0,25 Prozent auf 3.446,55 Einheiten hinauf. Der ATX Prime steigerte sich um 0,25 Prozent auf 1.734,24 Zähler. Am Nachmittag richteten Händler ihre Aufmerksamkeit auf den PCE-Deflator in den Vereinigten Staaten.

Der von der Federal Reserve als Inflationsmaß bevorzugte Index steigerte sich gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent, was der durchschnittlichen Markteinschätzung entsprach. Auch im Jahresvergleich steigerte sich das Barometer wie prognostiziert.

Bereits am Vormittag in Europa veröffentlichte Zahlen zur Konsumlaune zeugten von einem gemischten Bild in der Eurozone. So hat sich die Stimmung der französischen Verbraucher zum Vormonat verbessert. In Deutschland fiel das GfK-Barometer für das Konsumklima im Februar dagegen überraschend.

Im Blick standen an der Wiener Börse frische Aktienanalysen. So hoben die Wertpapierexperten der Berenberg ihr Kursziel für die Aktien der Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) von 66 auf 67 Euro an. Die "Buy"-Bewertung wurde unterdessen vom Experten Richard Dawson und seinem Team bestätigt. Die Titel steigerten sich um 3,25 Prozent auf 46,05 Euro.

Die Analysten von Erste Group Research haben indes in einer Studie zur Telekom Austria ihr "Buy"-Votum auf "Hold" abgestuft. Gleichzeitig wurde das Kursziel von der zuständigen Expertin Nora Nagy von 8,10 auf 8,70 Euro nach oben revidiert. Die Anteile der Telekom verloren 3,35 Prozent auf 7,79 Euro.

Unter den weiteren Einzelwerten konnten neben SBO die Papiere von Palfinger um 2,32 Prozent zulegen. FACC steigerten sich um 1,92 Prozent und Lenzing verteuerten sich um 1,83 Prozent. Aufschläge von 1,71 Prozent verbuchten OMV.

Bei den Kursverlierern gesellten sich neben Telekom Austria DO&CO mit minus 1,72 Prozent zu den schwächsten Werten hinzu. Kapsch verloren 1,06 Prozent und AMAG verbilligten sich um 1,05 Prozent.

