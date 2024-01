Wiener Börse (Nachmittag) - ATX verliert 0,03 Prozent

Die Wiener Börse hat am Dienstag im Verlauf wenig verändert tendiert. Der ATX notierte gegen 14.15 Uhr um 0,03 Prozent marginal tiefer bei 3.424,63 Einheiten. Der ATX Prime verlor 0,01 Prozent auf 1.721,44 Stellen.

Konjunkturdaten konnten bis zuletzt kaum Impulse liefern. Nachdem in der Früh enttäuschende Zahlen aus der deutschen Industrie veröffentlicht worden waren und am späten Vormittag eine rückläufige Arbeitslosenquote in der Eurozone für November (6,4 Prozent) publiziert worden war rückten zuletzt Daten aus den Vereinigten Staaten ins Blickfeld.

So fiel das NFIB-Mittelstandsbarometer für Dezember etwas besser aus als erwartet. Der Index kletterte auf 91,9 Punkte. Experten hatte mit einem geringeren Anstieg auf 90,7 Zählern gerechnet.

Wichtige Unternehmensnachrichten blieben bis am Nachmittag Mangelware. Im Zentrum standen Analysen. So hat die Erste Group ihr Kursziel für die Papiere des heimischen Energieversorgers EVN von 32,5 auf 34,4 Euro erhöht. Das "Buy"-Votum wurde bestätigt. Die Titel stiegen um 1,40 Prozent auf 29,05 Euro.

Die Deutsche Bank behielt indes ihr Kursziel für die Erste Group von 48,0 Euro je Anteilsschein bei. Auch am "Buy"-Votum wurde nichts verändert. Die Aktie gab im Verlauf um 0,89 Prozent auf 37,69 Euro nach.

Mit Blick auf die weiteren Einzelwerte waren Gewinne bei AMAG mit plus ein Prozent erneut gefragt. Bereits am Vortag hatten die Aktien deutlich zugelegt, nachdem der heimische Konzern bekannt gegeben hatte, von Audi einen Auftrag an Land gezogen zu haben.

Ebenfalls höher notierten OMV mit plus 1,23 Prozent. Polytec gewannen 1,34 Prozent und Kapsch TrafficCom 3,15 Prozent. Dagegen klar tiefer zeigten sich Semperit, die um 2,06 Prozent nachgaben. Pierer verloren 1,92 Prozent und voestalpine 1,16 Prozent.

