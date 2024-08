Wiener Börse schließt tiefer - ATX fällt auf 3.653,59 Einheiten

Der Handel an der Wiener Börse ist am Donnerstag mit Verlusten zu Ende gegangen. Inmitten der weltweiten Aufmerksamkeit für das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole und der Bearbeitung heimischer Quartalszahlen konnte der ATX in einem uneinheitlichen europäischen Umfeld keine Zuwächse verzeichnen und schloss um 0,26 Prozent tiefer bei 3.653,59 Einheiten.

Für den ATX Prime ging es indes um 0,21 Prozent auf 1.828,14 Zähler hinab.

sto/mha

ISIN AT0000999982