Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX beendet ruhigen Tag 0,4 % im Plus

An der Wiener Börse gab es am letzten Handelstag vor dem Osterwochenende nur wenig Bewegung. Der ATX schloss am Donnerstag mit einem kleinen Plus von 0,35 Prozent und 3.535,79 Punkten. Auch andere Börsen in Europa zeigten sich nur wenig bewegt. Viele Anleger dürften im Vorfeld der Feiertage und der am Freitag anstehenden Inflationsdaten aus den USA und Europa derzeit abwarten.

Gut gesucht waren nach einer Kaufempfehlung OMV-Aktien und stiegen bei höherem Volumen um 2,2 Prozent. Die Analysten der Erste Group haben ihre Einstufung für die Titel von "Accumulate" auf "Buy" verbessert. Immofinanz verloren nach den am Vorabend gemeldeten Ergebnissen 3,6 Prozent.

mik/mha

ISIN AT0000999982