Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX etwas höher bei 3.564,38 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Montag mit freundlicher Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegenüber dem Freitag-Schluss (3.548,29) um 16,09 Punkte oder 0,45 Prozent auf 3.564,38 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 0,48 Prozent oder 8,56 Punkten bei 1.787,64 Einheiten.

Das internationale Umfeld zeigte sich zu Wochenbeginn uneinheitlich und nur wenig verändert. In den Fokus rückten aktuelle Wirtschaftsdaten: In Spanien zog die Teuerung im April leicht an. In Deutschland blieb die Inflationsrate einer ersten Schätzung zufolge nach drei Rückgängen in Folge unverändert. Am Dienstag folgen dann die entsprechenden Daten für den Euroraum.

Mit Spannung warteten Investoren auch bereits auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed zur Wochenmitte. Aber auch Unternehmenszahlen fanden Beachtung. So hat die BAWAG im ersten Quartal 2024 um ein Fünftel mehr Gewinn erzielt. Die Aktien gerieten jedoch etwas unter Druck.

ger/ste

ISIN AT0000999982