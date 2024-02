Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX geht mit Verlusten ins Wochenende

Der Handel an der Wiener Börse ist am Freitag mit Verlusten zu Ende gegangen. Für den ATX ging es am Berichtstag um 0,83 Prozent auf 3.384,84 Einheiten hinab - auf Wochensicht entsprach dies einem Minus von 0,64 Prozent. Der ATX Prime sank um 0,75 Prozent auf 1.705,30 Zähler.

Das europäische Börsenumfeld und jenes in den USA zeigten sich ohne klare Richtung. Konjunkturdatenseitig zog das Ifo-Geschäftsklima aus Deutschland zum Februar die Aufmerksamkeit am Vormittag auf sich, fiel aber mit einem Anstieg auf 85,5 Zähler den Erwartungen entsprechend aus.

ISIN AT0000999982